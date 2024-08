Kristjan Asllani è il primo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro dopo la larga vittoria dell'Inter sull'Atalanta. Le sue parole:

Che segnale è al campionato?

"E' una vittoria importantissima, sappiamo il valore dell'Atalanta che gioca a uomo, non è mai facile uscire dalla loro pressione. Siamo stati bravi, soprattutto nella prima mezzora, poi abbiamo gestito. Sono tre punti fondamentali".

Quanto è importante sfruttare il minutaggio per te?

"E' sempre importante, so che ho giocatori forti davanti. Devo essere bravo a sfruttare i minuti, anche quando sono tre o cinque. Sono sicuro che lo farò perché ho compagni fantastici".

Tu, Asllani e Frattesi sareste titolare in ogni squadra in Italia, come fa Inzaghi a lavorare sulla vostra testa?

"Il mister è bravo a rendere tutti partecipi anche durante gli allenamenti. Il centrocampo è forte, i tre titolari giocano alla grande e si trovano bene".

Cosa sei diventato in questi tre anni all'Inter?

"Quando sono arrivato ero un bambino, dovevo solo imparare. Ora so gestire i momenti, devo prendermi le mie responsabilità. Devo continuare a lavorare, davanti ho un maestro come Hakan, sono contento di avere un maestro così".

L'Inter ha ancora fame, la vostra è anche una risposta alla Juve?

"Abbiamo ancora fame, lo vediamo in allenamento. Sappiamo che abbiamo un obiettivo, la cosa più difficile è confermarsi e cercheremo di farlo. Oggi è stata una dimostrazione, continuiamo così".