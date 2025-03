Kristjan Asllani lo dice chiaro e tondo: l'Inter vuole arrivare in fondo in Europa. "La Champions è un obiettivo, non dobbiamo nasconderci - le parole del centrocampista albanese a Sky dopo la vittoria dei nerazzurri sul campo del Feyenoord -. Sappiamo di essere una squadra forte, ma è dura perché ce ne sono altre. Sarà un bel cammino, ora pensiamo al campionato e poi a battere il Feyenoord in casa".