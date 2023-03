E' Cengiz Under il calciatore della Turchia scelto per presentare, assiema al ct Stefan Kuntz, il match in programma domani con l'Armenia che darà il via al girone D di qualificazione a Euro 2024. Una sfda a cui mancherà un sicuro protagonista, quell'Henrikh Mkhitaryan che ha deciso di lasciare la sua Nazionale ormai un anno fa, dopo ben 95 presenze: "Era un mio buon amico quando giocavo alla Roma, qualcuno con cui parlavo sempre. Non sono affari nostri se sia qui o meno. Vogliamo solo vincere, tutto quello che voglio è vincere domani e tornare felice in Turchia".