I fratelli Carboni, Franco e Valentin, sono stati convocati dal ct dell'Under 20 dell'Argentina Javier Mascherano per uno stage che si terrà settimana prossima, da lunedì 27 giugno a mercoledì 29. "Con una lista composta da 21 giocatori, la nazionale proseguirà la preparazione per il torneo internazionale dell'Alcudia, che si terrà dal 27 luglio al 7 agosto in Spagna" si legge sul sito ufficiale della Seleccion.