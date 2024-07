La Nazionale argentina sosterrà nel pomeriggio statunitense l'ultimo allenamento prima della semifinale di Copa America contro il Canada in programma nella notte tra martedì e mercoledì. Sarà questa l'occasione per Lionel Scaloni per sciogliere gli ultimi dubbi su quella che sarà la formazione da mandare in campo contro i Canucks: le certezze in questo momento sono la presenza di Lionel Messi e Ángel Di María, mentre rimangono due dubbi, uno in mezzo al campo e un altro in attacco.

Per quel che riguarda la linea offensiva, in questo momento in pole position c'è Julian Alvarez, che sostituirebbe Lautaro Martínez, titolare delle ultime due partite e finora uno dei marcatori principali del torneo con quattro gol. Questo il possibile undici: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández o Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez e Ángel Di María.