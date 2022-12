Mentre Lionel Scaloni , ct dell' Argentina campione del mondo, rientra a Maiorca, dove vive con la famiglia, dopo i festeggiamenti in patria per il titolo iridato, il presidente della federcalcio (Afa) Claudio Chiqui Tapia rassicura i tifosi: c'è un accordo, per ora solo verbale, fra le parti affinché Scaloni prolunghi il contratto che scadrà con la fine dell'anno solare.

"Siamo due uomini di parola, non c'è problema - ha detto Tapia nel corso di un evento per 'celebrare' la Coppa del mondo conquistata -, quindi non ho dubbi sul fatto he continuerà ad essere il ct dell'Argentina". Il nuovo contratto - si legge in una nota dell'ANSA - dovrebbe essere quadriennale, fino al termine dell'anno 2026.

Scaloni era stato nominato 'ad interim' dopo l'addio a Jorge Sampaoli, che aveva guidato l'Albiceleste nei deludenti Mondiali di Russia 2018. Poi però si era guadagnato la conferma a forza di risultati, vincendo nel giro di nemmeno un anno la Coppa America e poi la nuova competizione, la Finalissima, contro l'Italia campione d'Europa. Otto giorni fa c'è stato il trionfo mondiale, che ha convinto anche gli 'aficionados' più scettici.