Conferenza stampa pre partita per Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, in vista della finale di Copa America tra contro la Colombia: È una finale e ogni finale ha i suoi caratteri distintivi, ma il DNA di questa squadra è sempre lo stesso. Dal punto di vista calcistico, non cambieremo il nostro approccio, cercheremo di essere protagonisti, anche se sappiamo quali sono i fattori in gioco e cosa c'è in palio.

Il calcio è così bello perché si può pianificare tutto e poi succede qualcosa di completamente diverso, ma non dobbiamo trascurare nessun dettaglio. La Colombia è una grande squadra e noi cercheremo di essere all'altezza, l'idea è di essere padroni della partita. Non tutte le partite vanno come l'allenatore immagina, e per questo bisogna essere aperti a tutto e cercare di non trascurare nessun dettaglio. Se ci sfuggirà qualcosa, dovremo essere pronti a reagire".