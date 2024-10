"Leo Messi sta bene, ha giocato diverse partite prima di venire qui ed è quello di cui aveva bisogno: aggiungere minuti. Prima della convocazione precedente avevamo parlato e la decisione era che non venisse perché aveva bisogno di giocare. Ora è in condizione ideale, va bene. Sarà parte della squadra". Parte dagli aggiornamenti sul capitano, l'allenatore dell'Argentina Lionel Scaloni, intervenuto in conferenza stampa prima dell'ultimo allenamento in Florida prima della sfida contro il Venezuela.

"Sarà una data molto difficile per le convocazioni. Portare giocatori dall'Europa è difficile. I club sono fuori da ogni regola ed è difficile portarle i ragazzi per farli. giocare. Dobbiamo approfittare dei giocatori del calcio argentino, che sono validi, come Soler che lo stavamo seguendo e ha fatto delle buone Olimpiadi - ha poi tuonato il Ct dell'Albiceleste a proposito delle problematiche legate alle convocazioni di giocatori che militano in Europa -. Poi vedremo a seconda di cosa succede la prima partita: per ora stiamo bene, numericamente stiamo bene, non abbiamo bisogno di altro. Abbiamo due o tre elementi leggermente infortunati da poter recuperare per la prima o per la seconda gara", ha aggiunto.

Le problematiche di viaggio legate all'uragano:

"Avevo chiesto di viaggiare oggi e non è stato possibile, ci hanno negato il viaggio. Viaggeremo domani se il tempo lo permetterà. Speriamo di allenarci domani mattina e poi partiremo. Ce ne andremo nel pomeriggio, non abbiamo altre informazioni. Sarà difficile arrivare il giorno dopo perché non si può andare direttamente a Maturín. Dobbiamo fare scalo perché non ci permettono di atterrare dal suolo americano direttamente in Venezuela. Sono cose che non dipendono da noi, siamo stati sfortunati. La cosa più importante è la salute delle persone e di tutti noi che siamo qui".