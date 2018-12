Poco prima della Cena di Natale in corso in casa nerazzurra, CEO Corporate nerazzurro Alessandro Antonello si è soffermato anche davanti alle telecamere di InterTV: "E' stato un anno importante, sicuramente positivo. Ci siamo qualificati alla Champions League, capisco che al momento ci sia un po' di delusione per l'eliminazione ma dobbiamo essere fiduciosi perché adesso possiamo essere protagonisti in Europa League. Non smetteremo mai di ringraziare i nostri tifosi che sono sempre vicini al nostro club. Auguro a tutti loro di trascorrere le migliori feste possibili e li invito a rivederci al primo Boxing Day a San Siro per Inter-Napoli".