"Marotta non sapeva come sarebbe finita per Lukaku, così si è portato avanti per Dybala. Per quanto l'Inter possa competere su tre fronti, avere l'argentino più il belga e Lautaro non sarebbe il massimo sul piano della gestione. Oggi il ragionamento è questo: è un valore in più o qualcosa che crea confusione?". E' il pensiero espresso dall'agente Stefano Antonelli nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata a Tuttomercatoweb.com.