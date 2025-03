Lunedì prossimo, 24 marzo, nella Sala Valitutti del Museo del Calcio di Coverciano, andrà in scena l'incontro valido per il rilascio delle Licenze Nazionali, dedicato ai medici delle società professionistiche della Serie A maschile e femminile, della Serie B e della Serie C. L’evento è organizzato dalla Commissione Medico Scientifica Federale e dalla Commissione Federale Antidoping, presiedute rispettivamente dal prof. Paolo Zeppilli e dal prof. Giuseppe Capua.

La prima sessione sarà aperta da Daniele Mazza, traumatologo della Nazionale Under 21, che tratterà la rottura del legamento crociato anteriore nei calciatori professionisti. A seguire Carlo Castagna, responsabile del Laboratorio di Metodologia del Settore Tecnico di Coverciano, affronterà il carico competitivo del calcio di oggi. La seconda sessione vedrà Gloria Modica e Cristian Savoia, rispettivamente medico e preparatore atletico delle Nazionali Femminili, illustrare i dati clinici e funzionali di 120 calciatrici delle squadre nazionali (Naz. A, U19, U17 e U16). Quindi Antonio Dello Russo, prof. Ordinario di Cardiologia dell’Università di Ancona Ospedale ‘Le Torrette’, analizzerà la complessa gestione del calciatore con aritmie cardiache.

La terza sessione si svolgerà nel pomeriggio e sarà dedicata all’Antidoping, con una tavola rotonda sullo stato dell’arte dei controlli antidoping e le possibili evoluzioni future. Parteciperanno Alessia Di Gianfrancesco, direttore generale NADO Italia, Xavier de la Torre, vice direttore scientifico del Laboratorio Antidoping della FMSI, Francesco LORIA, Unità Medica e Antidoping UEFA, Giuseppe Capua, presidente della Commissione Federale Antidoping e Marco Macchia, componente della Commissione Federale Antidoping.