"Le mie più grandi gioie col Catania sono state la vittoria con la Juve, con l’Inter del triplete e la nascita di mio figlio" così Mariano Andujar, ex portiere del Calcio Catania, intervistato dalla Sicilia ha riavvolto il nastro dei ricordi, citando quella memorabile gara contro i nerazzurri. "Catania mi ha dato tanto, non sono stato sempre impeccabile ma penso di aver lasciato un bel ricordo. Maran? Si fa voler bene da tutti, è molto competente e molto aperto al dialogo" ha concluso con una dichiarazione d'amore al suo ex club.