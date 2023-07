Sarà Andrea Mancini, figlio del ct azzurro Roberto, uno dei nuovi dirigenti della Sampdoria di Andrea Radrizzani. Un amore per i colori blucerchiati che contraddistingue un'intera famiglia, confermato anche da un aneddoto svelato da Guido Poggi, ex allenatore delle giovanili blucerchiate, ai microfoni di TeleNord: "Già nel 2007, quando militava nelle giovanili dell'Inter, Andrea Mancini voleva venire a Genova per vestire la maglia della Sampdoria. Mi chiamò anche suo padre Roberto, poi l'operazione non andò in porto ma Andrea da uomo di sport accettò la situazione. Posso garantire che ha la Samp dentro".