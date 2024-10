Andrea Mancini, figlio di Roberto e attualmente collaboratore tecnico del ds del Barcellona Deco, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A con RDS della decisione del padre di lasciare la Nazionale dell'Arabia Saudita: "È dispiaciuto, quando ha deciso di andare in Arabia ci credeva, credeva di poter fare un buon lavoro, secondo me ci sono state buone cose al di là dei risultati, in un calcio che è ancora indietro. Ha un'esperienza enorme, sa che può succedere ed è già pronto per un prossimo progetto che può sentire suo e dove sicuramente farà bene. È uno dei migliori allenatori degli ultimi 25 anni".

Ma pensa più a un club o a una Nazionale? "Penso sia prematuro, la sua carriera dimostra che lui è aperto a tutto: è stato in Arabia, allo Zenit, al Galatasaray, in Inghilterra, ovviamente deve trovare un progetto che lo appaga e in cui crede".