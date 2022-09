Terminata la sosta per le Nazionali, domenica torna in campo anche l'Anderlecht che sfiderà il Charleroi. Nella conferenza stampa di presentazione della partita, il tecnico biancomalva Felice Mazzù si è detto contento di quanto fatto vedere dai suoi giocatori impegnati in questi giorni: "Sebastiano Esposito ha avuto minuti con l'Italia e questo non può che essere positivo per lui. Stesso discorso per Amadou Diawara. Si è infortunato, ma ha deciso di arruolarsi in nazionale. Fisicamente era pronto e ha dimostrato che lo era anche mentalmente. Era un rischio calcolato".