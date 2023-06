Ancora sibillino Marcelo Brozovic che dopo il misterioso amo lanciato qualche oretta fa su Instagram con quel "more to come. Stay tuned (Qualcosa di meglio sta per accadere. Rimanete sintonizzati)" (LEGGI QUI) che lasciava inevitabilmente pensare a riferimenti al mercato, bollente sul suo fronte, rincara la dose di ambiguità. Alla storia Instagram con la sopraccitata frase, il croato aggiunge un'altra sintomatica frase che non lascia dubbi: "The world is yours. (Il mondo è tuo)" e con esso anche la facoltà di decidere del tuo futuro... Sembrerebbe il continuo della frase che il centrocampista di Zagabria lascia solamente intendere e supporre.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!