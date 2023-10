A margine dell'intervento al Festival dello Sport, Karl-Heinz Rummenigge, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della lotta scudetto in Serie A. "L'Inter e il Bayern sono le mie due squadre del cuore. L'Inter è partita benone, ma ora ci sono altre società che fanno bene, come il Milan, il Napoli anche se è partito con il piede sbagliato - le sue parole -. In Germania lo stesso.

Io sono convinto però che entrambe vincano il campionato. Il gol annullato in rovesciata in Inter-Rangers ai sedicesimi di Coppa UEFA nel 1984? Penso che con il Var lo avrebbero convalidato, ero molto arrabbiato in campo. Il gol era regolare, l'arbitro però decise così e a fine gara mi chiese anche la maglietta".