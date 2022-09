Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo di Roma e Torino, ha parlato oggi a Radio CRC. "Giuntoli? Penso che lui rappresenti il direttore sportivo che dovrebbe esistere in qualsiasi squadra di calcio perché ha fatto la gavetta e si prende delle responsabilità. C’è un meccanismo sbagliato nell’Italia calcistica perché il dirigente è una figura che sta quasi scomparendo. Inter e Juventus? Penso che il calcio debba essere sostenibile, non è giusto in qualsiasi caso che non ci sia un equilibrio tra quello che si fattura e quello che si può spendere. Un calcio così farebbe molto più piacere alla gente".