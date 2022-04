È ancora finale al sapore di derby d’Italia quella della dell’11 maggio: dopo la finale di Supercoppa infatti sarà ancora un Inter versus Juventus a il capitolo finale della Coppa Italia 2021/22. Dopo la vittoria di ieri dei nerazzurri contro i cugini del Milan, è la squadra di Massimiliano Allegri a conquistare l’ultimo step di Coppa Italia grazie a Bernardeschi e Danilo. Ad aprire le marcature è l’ex di casa viola che al 32esimo approfitta di un rimbalzo dopo una smanacciata maldestra di Dragowski e punisce la squadra di Vincenzo Italiano. Gli ospiti provano a reagire senza successo e dopo la rete annullata per offside di Rabiot, al 94esimo arriva il raddoppio che chiude definitivamente il cerchio, ancora grazie ad una vampata di un ex, ovvero Juan Cuadrado che imbecca Danilo che, libero da marcatura, calcia senza lasciare scampo all’estremo difensore polacco. Finisce 2-0 a Torino: Juve in finale.