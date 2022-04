Il mondo del calcio si stringe attorno a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna che è stato costretto a fermarsi per combattere ancora una volta contro la leucemia. A San Siro oggi è stato esposto dai tifosi rossoneri uno striscione proprio in onore dell'ex nerazzurro, che oggi non sarà in panchina: "Forza Sinisa, la famiglia rossonera è con te", la dedica.