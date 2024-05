"L’Italia, a livello di risultati, sta tornando in alto nelle coppe. Tre finaliste l’anno scorso, con l’Inter a un passo dalla Champions. Quest’anno l’Atalanta ha vinto l’Europa League e la Fiorentina può provarci in Conference". Così Carlo Ancelotti parla a La Repubblica della situazione delle squadre italiane dopo la campagna europea, tuttora in corso visto che i Viola possono ancora vincere un trofeo.