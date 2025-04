Lunga conferenza di Carlo Ancelotti andata in scena ieri, giornata di vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League che il Real Madrid dovrà giocarsi contro l'Arsenal tentando l'impresa della remuntada dopo il 3-0 a favore degli inglesi ottenuto nell'andata.

"Ascolto molti consigli, però credo non bisogna dimenticarsi che ho 1300 più di panchine in carriera, con 1300 formazioni schierate, più di 4000 cambi. Credo quindi che nessuno qui possa darmi consigli", ha detto mandando qualche frecciatina a chi nei giorni scorsi ha criticato la prestazione dell'Emirates. "Quello che vogliamo fare è provare a cambiare la nostra mentalità e giocare una partita seria. Con la testa, il cuore e di i coglioni, come dice Alcaraz" ha detto mandando un messaggio forte ai suoi e agli avversari.