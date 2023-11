Nel corso di un'intervista rilasciata a LeoVegas.News, l'ex attaccante Nicola Amoruso ha rivelato un aneddoto di molti anni fa quando era un giovane attaccante molto richiesto sul mercato e non aveva ancora accettato il trasferimento alla Juventus: "A Natale ero con la mia famiglia, composta da soli juventini. Parlando con loro delle proposte che avevo ricevuto da Inter, Milan e Juventus, mio nonno mi disse 'Alla Signora non si può dire di no'. La scelta poi è stata facile".

Tra i ricordi di Amoruso anche l'esordio in Serie A con la Sampdoria: "Eravamo a San Siro per affrontare l'Inter. Io ero in panchina, ma a un certo punto Eriksson mi disse che dovevo entrare al posto di Gullit. Le gambe mi tremavano, ancora oggi è un momento indelebile nella mia memoria: Gullit che esce e io che entro. È come se lo stessi rivivendo adesso".