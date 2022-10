L'ex attaccante Nicola Amoruso si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb per presentare la sfida di Champions League in programma questa sera al Camp Nou tra Barcellona e Inter.

“L’Inter ha problemi nel trovare le giuste geometrie. Ha dalla sua rispetto alla Juve qualche risultato in più - le sue parole -.In questi momenti deve ripartire per trovare la giusta dimensione. Contro il Barça sarà ovviamente difficile”.