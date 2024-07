"Cosa mi piace in Serie A? L'Inter". Parola di Marcio Amoroso, ex attaccante tra le altre dell'Udinese che, intervistato da La Gazzetta dello Sport, spende parole al miele per la squadra campione d'Italia: "E’ la squadra più organizzata. Ha determinazione. Oggi non vedo una squadra più forte. Non mi aspettavo un calo simile da parte del Napoli, ma Conte mi auguro lo faccia risalire. E poi c’è Politano. Il calciatore italiano che più mi piace. Ha colpi. Salta l’uomo, gioca l’uno contro uno, quel che piaceva fare a me. Io impazzivo per fare questo. Nell’Inter, invece, apprezzo il ritmo di Barella, uno che sa far girare la palla, occupa bene gli spazi. Importante".