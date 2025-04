Amauri, ex attaccante di Juventus, Parma, Palermo e Fiorentina, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di TuttoMercatoWeb a margine dell'evento "Bare Knuckle Fighting Championship" che si è tenuto a Firenze.

"Conte lo conosciamo, io ho lavorato con lui alla Juventus. E' uno che sa tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Lotterà fino alla fine e speriamo che vinca il Napoli", le sue parole.

Amauri ha poi parlato della stagione della Juventus. "L'esonero di Thiago Motta? Purtroppo i numeri che ha raccolto la Juventus hanno portato a questa decisione - ha aggiunto -. Non è solo colpa degli attaccanti, è tutta la stagione che sta andando un po' così e questo si riflette giustamente sugli attaccanti, perché loro devono fare gol. Però i palloni gli devono anche arrivare. E' tutta la stagione che è andata male, non dipende dal singolo giocatore. Mi auguro che il prossimo anno la Juve possa aggiustare questi problemi e tornare quella che abbiamo sempre visto, competitiva. Fallimento se non arriva in Champions? Totale. Un fallimento totale, purtroppo".