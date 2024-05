Tomas Amaral, direttore sportivo dello Spartak Mosca, ha presentato così Dejan Stankovic, che dalla prossima stagione prenderà le redini del club moscovita: "Dejan Stankovic non ha bisogno di presentazioni. La carriera di questa leggenda del calcio mondiale e l'elenco dei suoi successi parlano da soli. Ma non abbiamo preso solo un ex calciatore allo Spartak. Arriverà qui un allenatore che lavora ad alto livello da cinque anni. Durante questo periodo, è riuscito a vincere quattro titoli di campionato: tre con la Stella Rossa e uno con il Ferencvaros. Inoltre, nella sua collezione ha due Coppe della Serbia. Ma non è solo una questione di titoli. La nostra scelta è stata influenzata anche dal fatto che il lavoro di Dejan ha un approccio sistematico".



Amaral prosegue: "Dopo la prima conversazione, abbiamo ritenuto che questa persona fosse perfetta per il nostro club. Con la sua ambizione, passione, esperienza, leadership, qualità di comprensione del calcio. Deki è pieno di voglia di iniziare a lavorare allo Spartak. Capisce che entrare a far parte del club più popolare della Russia è un onore e una grande responsabilità. Sono convinto che Dejan potrà aiutare lo Spartak a ritornare sulla strada della vittoria. Tutta la sua lunga carriera nel calcio parla della sua capacità di ottenere vittorie. Non ho dubbi che questa sia la scelta giusta per il presente e il futuro dello Spartak".