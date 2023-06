Benjamin Pavard è tra i nomi maggiormente accostati all'Inter nelle ultime ore, sebbene la trattativa non sia semplicissima dal punto di vista economico. Secondo il giornalista della Bild Tobias Altschaffl, però, al momento è un altro il club favorito per il difensore francese: "Pavard mi sembra una possibilità più per il Barcellona, l’Inter è più attrattiva in questo momento perché è in finale di Champions, ma il Barcellona mi sembra davanti in questo momento", ha concluso.