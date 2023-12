Lazio-Inter si avvicina e per Sarri arriva un altro problema da gestire. Nell'ottavo di Coppa Italia contro il Genoa, infatti, è stato costretto ad alzare bandiera bianca anche Gustav Isaksen, sostituito dopo 26' per un problema muscolare. "In attesa di una prima diagnosi, sembra difficile che il danese possa essere disponibile per la partita contro il Verona di sabato 9 dicembre alle 15", riferisce Sky Sport.

Da capire le condizioni del danese, così come quelle di Luis Alberto e Zaccagni, in vista del match dell'Olimpico contro i nerazzurri in programma il 17 dicembre.