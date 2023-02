C'è una punta di amarezza nelle parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport da Alessandro Altobelli quando fa un bilancio del campionato dell'Inter, troppo discontinuo per pretendere di rimanere in scia al Napoli delle meraviglie: "L'Inter ha lasciato troppi punti per strada, soprattutto in trasferta dove ha ballato troppo in fase difensiva - spiega Spillo -. E parlo di lavoro di squadra, non è colpa dei portieri o dei difensori. Poi è chiaro che per tornare a lottare per il titolo sarà importante vedere come verrà sostituito Skriniar.