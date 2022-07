Arrivano parole al miele per il Lecce da parte di Alessandro Altobelli, grande ex attaccante dell'Inter e della Nazionale italiana: "Per me potrebbe essere la vera sorpresa del campionato perché ritorna in A con grandi motivazioni - ha spiegato Spillo durante 'Il Galà dello Sport' tenutosi ad Apricena -. Poi c’è la spinta emotiva di una stagione vissuta da protagonista in B, fattori che potrebbero confermare la mia tesi secondo cui i giallorossi possono essere una squadra da rispettare che riuscirà a giocare a viso aperto contro tutte. Lecce è una piazza che merita la Serie A e credo che la custodirà gelosamente trovando la salvezza con largo anticipo".