"Napoli-Juventus sarà una bella partita ed è chiaro che chi vince ha un grosso vantaggio. Il Napoli però non deve preoccuparsi dei bianconeri, il vero problema degli azzurri sarà l’Inter fino al termine della stagione", ha detto Jose Altafini a Radio Kiss Kiss Napoli a proposito della sfida tra la squadra di Conte e i bianconeri, altro scoglio tra i partenopei e la lotta scudetto che l'ex campione del Mondo, ex calciatore azzurro, non considera tale.

Su Conte:

"Il club di De Laurentiis sta facendo molto bene, nell’ambiente c’è grande entusiasmo e ovviamente c’è tanto merito di Conte che è un gran lavoratore. Il mister ha lavorato in Inghilterra, conosce molti giocatori ed è determinante nelle trattative, anche questo ti aiuta ad essere grande".

Lukaku o Vlahovic?

"Prendo Lukaku tutta la vita! Conte ha ragione, fa reparto da solo, aiuta i compagni, fa salire la squadra ed è anche determinante con i suoi gol".

Sullo scudetto:

"È presto, date retta a Conte, la stagione è ancora molto lunga".