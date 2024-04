Per celebrare l'approdo tra i professionisti dell'Alcione Milano, Sky Sport ha intervistato il presidente della società arancioblu Giulio Gallazzi, che ha aggiornato sul processo intrapreso dal club per giocare la prossima stagione di Serie C all'Arena Civica, teatro delle partite dell'Inter Women: "Stiamo lavorando con passione, dedizione e impegno per far sì di poter giocare all'Arena Civica. Già lunedì inizia il tavolo con le autorità competenti, dopo aver raccolto la documentazione e dato corpo alla progettualità che va approvata dal tavolo intersezionale della Prefettura che deve riconoscere allo stadio più antico del mondo la possibilità di ospitare la squadra più giovane del mondo. Siamo confidenti e speranzosi, anche se ci sono aspetti da valutare. Noi abbiamo le caratteristiche della squadra che vince il girone, conosciamo le regole e siamo sereni. Ci saremo, ma vorremmo esserci nel migliore dei modi, siamo speranzosi e ottimisti perché cio accada".