"Lo stadio di San Siro nuovo è molto più bello di quello vecchio che può essere tranquillamente abbattuto senza rimpianti". A dichiararlo è l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, intervistato dal canale Europa Tv, nel corso di un evento organizzato da Confapi Milano. "Con una regia pubblica, come fatto per la rigenerazione urbanistica di Milano, questo è uno scenario in cui possiamo ritrovarci, perché dà impulso all'economia e permette forse, in un frangente non ottimale dal punto di vista dei conti e della nostra capacità di sviluppare ricchezza e di condividere il benessere, di stimolare anche l'economia. Se fossi sindaco di Milano è una scelta che forse farei".