Demetrio Albertini parla di 'molta delusione' per la prestazione scadente messa in campo ieri dal Milan nel derby perso con l'Inter. "La cosa che oggettivamente mi fa un po' più preoccupare è che non sembrava ci fosse un sentimento, in una partita che poteva determinare la stagione - ha spiegato l'ex centrocampista dei rossoneri a Sportmediaset -. Non voglio entrare nelle questioni di modulo, bisogna rispettare il lavoro di tutti, l'impegno dei giocatori ed il resto. Vedo una situazione da calciatore che un po' mi fa preoccupare".