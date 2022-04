La Champions League vista da Nasser Al-Khelaifi . Il presidente del Paris Saint-Germain, intervistato da The Athletic, immagina quelli che potrebbero essere gli sviluppi futuri della massima competizione calcistica europea per club, sempre più orientati verso l'entertainment sulla falsariga del Super Bowl della NFL statunitense: "Non riesco a capire come il Super Bowl sia percepito più grande della finale di Champions League. Il Super Bowl, e gli Stati Uniti in generale, hanno questa mentalità, creatività e divertimento. Questo è quello che ho suggerito, di organizzare una cerimonia di apertura della Champions League, di fare una partita nella serata di apertura in cui i vincitori affrontano una grande squadra, forse non è una buona idea, ma almeno sfidiamo lo status quo. Ogni partita deve essere un evento e un intrattenimento".

La visione di Al-Khelaifi va oltre: "Con la UEFA stiamo anche pensando ai formati e alle esperienze degli eventi. Prendi la Champions League, di gran lunga la migliore competizione per club, ma come trasformiamo ogni partita in un evento? Il mio suggerimento è di avere un dipartimento creativo e di intrattenimento come parte della nuova joint venture tra UEFA ed ECA. Come possiamo rendere avvincenti le partite della fase a gironi? La differenza di fuso orario è un problema per gli Stati Uniti e l’Asia. Quindi, come possiamo lavorare su questo per i diritti internazionali che hanno un enorme potenziale? Stiamo pensando a tutti i tipi di cose: nuove sedi, nuovi mercati, nuovi formati".