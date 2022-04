Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, non vuole dare indizi su André Onana, ancora nel mirino dei tifosi biancorossi specie per le sue parole nel dopopartita contro lo Sparta Rotterdam, in vista della finale di Coppa d'Olanda contro il PSV Eindhoven. Pur ammettendo in conferenza stampa che il camerunese non si trova certo nelle condizioni ottimali: "Non è nella sua forma migliore. Ma non annuncerò la formazione fino a domenica", commenta lapidario.