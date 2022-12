Più di due italiani su tre (il 67%) sono contrari alla rateizzazione delle imposte tributarie per le squadre di Serie A e alla proroga di due anni della durata dei diritti TV, entrambe misure contenute negli emendamenti al Decreto Aiuti Quater attualmente in discussione in Parlamento. Uno su quattro (il 25%) pensa siano misure giuste ma non prioritarie mentre solo l’8% è assolutamente favorevole. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Winpoll sugli italiani e il calcio.

La proposta, presentata da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Pd, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto, prevede 60 rate mensili (di cui le prime tre vanno pagate entro il 22 dicembre) senza interessi fiscali né sanzioni penali e sportive per i club di Serie A e la possibilità di prolungare da tre a cinque anni la durata dei contratti di licenza per i diritti tv dei campionati professionistici sportivi, inclusa la Serie A.

Tra chi pensa che tali misure non siano meritate, il 40% ritiene che il calcio a prescindere non debba ricevere aiuti dallo Stato, il 33% che gli aiuti debbano essere dati a chi ne ha bisogno mentre il 21% crede che i club di Serie A facciano già abbastanza soldi. Per il rimanente 6% le società della massima serie non sono trasparenti.

Tra chi è assolutamente favorevole agli emendamenti, il 50% crede che il calcio svolga un ruolo importante per la nostra società mentre il 42% che le squadre di calcio di Serie A abbiano costi enormi ed è giusto sostenerle e l’8% che in generale i club di calcio non dovrebbero essere soggetti ad imposizione fiscale.