Aia, Trentalange promuove Chiffi e Pairetto: proposti per le liste Fifa 2022

Il presidente dell'Associazione italiana arbitri: "Sfida nel segno della qualità, della serietà e della competenza"

Daniele Chiffi e Luca Pairetto sono stati proposti da Alfredo Trentalange, presidente dell'Associazione italiana arbitri, alla Figc per l'inserimento nelle liste Fifa 2022. "La sfida mia e dell'Aia è di portare avanti un ringiovanimento nel segno della qualità, della serietà e della competenza", ha dichiarato Trentalange -. Ho proposto al presidente Gabriele Gravina, che ringrazio per la collaborazione, le nomine di arbitri da inserire nella lista Fifa 2022, ringrazio Daniele Doveri e Paolo Valeri per l'ottimo lavoro svolto in questi anni: hanno tenuto alto il prestigio della classe arbitrale italiana all'estero. La loro competenza non verrà persa, ma sfruttata a livello internazionale in un altro settore importante che è quello dei video match official. Dove, sono sicuro, risulteranno altrettanto preziosi. Ringrazio anche gli assistenti Alessandro Costanzo e Matteo Passeri, pure loro sempre all'altezza del ruolo".