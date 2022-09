"Reputo che Inter, Milan e Napoli sono le candidate allo scudetto. Per me potenzialmente l'Inter ci sta come squadra. Milan e Napoli sono un gradino superiore a tutte ora ma le distanze sono davvero minime". Sono le parole di Andrea Agostinelli , intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per analizzare l'andamento del campionato dopo l'ultimo turno: "Stiamo attenti, è un campionato anomalo, i punti di distacco sono pochi per ora, anche viste le crisi in atto. Napoli ringiovanito, Milan già da un paio di stagioni molto giovane, sono piene di talenti".

C'è poi spazio per un paragone tra le situazioni Allegri e Inzaghi: "La posizione di Allegri è la più critica, non si vede uno sbocco. Non è un problema solo di risultati ma di gioco. Non ho mai visto la Juventus così male. Inzaghi è in un momento un po' difficile, ha difficoltà perché subisce troppi gol ed è strano per una squadra come la sua. Gli do però più chance".