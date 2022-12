Il tecnico Andrea Agostinelli, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto per esprimere alcune convinzioni personali sulla lotta scudetto: "Chi rincorre è giusto che si innervosisca, il Napoli ha qualche bonus per sbagliare qualche gara e per questo più tranquillo rispetto alle altre. Se sbagli da secondo in classifica dici addio al campionato. Inter e Juventus hanno fatto molto al di sotto delle proprie possibilità. Il Napoli primo ci sta, il distacco no, è ampio.