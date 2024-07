Continuano a piovere elogi per Denzel Dumfries in patria da parte di ex giocatori. Adesso a esprimersi in favore dell'esterno dell'Inter è l'ex PSV Eindhoven Ibrahim Afellay, che si esprime così dagli studi della NOS: "È la figura di punta di questa squadra. Non siamo la squadra migliore in termini di singoli giocatori se guardiamo agli altri Paesi, ma non devi avere i migliori giocatori per essere la squadra migliore. Non potevo arrabbiarmi con Dumfries per quell'errore sull'angolo in occasione del gol della Turchia. A quanto pare ha avuto un cortocircuito in quel momento; se poi guardiamo come ha reagito... Dumfries è davvero la punta di diamante della squadra olandese".