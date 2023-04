Ospite a '90esimo minuto' su Rai 2 , Lele Adani ha parlato della "classica partita dell'Inter che spreca tantissimo". Secondo l'ex difensore, con il pareggio per 1-1 contro la Salernitana "l'Inter conferma il tipo di partita sprecona, con tante occasioni da gol non sfruttate.

Sono tantissime le occasioni nel periodo, al di là della partita di ieri, e i punti lasciati per strada da parte dell'Inter, che quindi continua a essere in ritardo dalle prime posizioni. Io non parlerei più di sfortuna: la sfortuna può riguardare una o due partite, invece l'Inter è un po' distratta nell'area di rigore e questo compromette poi il risultato".