Daniele Adani ha analizzato la prova di Romelu Lukaku, autore di una doppietta quest'oggi contro l'Empoli, nel corso di '90° Minuto' su Rai2: "Con la Juventus giocherà Edin Dzeko secondo me, poi per il Milan andrà visto un po' più in là. C'è questa partita contro la Juve che al momento è prioritaria nelle valutazioni dell'allenatore. Secondo me Lukaku è al 60% di quello che abbiamo visto con Antonio Conte, ma più gioca e più sta meglio. Quindi farlo giocare è la scelta migliore da parte dell'allenatore".