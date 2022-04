"L'Inter era uscita, ma poi si è rimessa in carreggiata grazie alla partita di Torino con la Juve dove non meritava". Lo ha detto Daniele Adani durante la BoboTV del lunedì sera. "Il Napoli ha colpe sue per aver perso terreno. Il Milan è in calo: una flessione generale".

Poi si torna a parlare della stagione passata e dello scudetto nerazzurro. "Il contributo di Conte? Io non tolgo mai nulla al valore dell'allenatore, ma Eriksen ha cambiato la qualità e la rifinitura dell'Inter. Poi sul lavoro di Conte sono d'accordo".