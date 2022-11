Lele Adani, durante la Bobo Tv in onda su Twitch, ha commentato la vittoria dell'Inter per 3-0 sulla Sampdoria nell'ultimo turno di Serie A: "L’Inter ha gestito bene la partita, il terzetto di centrocampo sta andando molto bene. Mkhitaryan è un quarto titolare, lo ha scoperto con Calhanoglu regista - le sue parole -. L'Inter è la squadra che più di tutte sa scambiarsi le posizioni in campo, tutti costruiscono e ruotano completamente. Lo sta tornando a fare dopo un passaggio a vuoto, rifugiandosi nel gioco e nella costruzione, ritrovando quelle sensazioni dell'anno scorso. Crea e a differenza di un mese fa si vede che è diversa, produce molto. Questa è l'Inter. In questo contesto Calhanoglu sta interpretando molto bene questo nuovo ruolo".