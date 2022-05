Lele Adani, all'indomani della finale di Champions conquistata dal Real Madrid, è stato interpellato dalla Gazzetta sulle big italiane: "Il Milan è sulla strada giusta per quanto riguarda la proposta, ma deve alzare il livello tecnico della squadra dopo lo scudetto. L'Inter come rosa è superiore ma non ancora da prime otto d’Europa. E la Juve? Come livello dei calciatori e possibilità di muoversi sul mercato è forse l’unica in Serie A a poter competere con le big straniere, ma manca la proposta di gioco che invece ha il Napoli, per esempio".