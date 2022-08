L'ex giocatore della Fiorentina si è soffermato anche sulla prestazione della difesa: "La difesa continua a prendere goal, perché anche li va registrato qualcosa. Bastoni sarà sempre piu bravo a costruire che marcare, con la Lazio ha sbagliato i tempi della marcatura. È un giocatore di altissimo livello, nasce come calciatore moderno che sa giocare bene il pallone, è piu un Bonucci che un Bremer per intenderci".

L'opinionista televisivo ed ex difensore dell'Inter Daniele Adani , nel corso della trasmissione Bobo Tv , analizza l'evoluzione tattica dell'Inter di Simone Inzaghi : "Credo che l' Inter debba iniziare a pensare a un piano B, va bene il 3-5-2 ma si può variare sia in corsa che a inizio partita. Quello che manca ai nerazzurri è un trequartista, al momento sono tutti incursori. Ai tempi di Conte c'era Eriksen che si defilava per ricevere palla e inventava delle giocate. L'Inter, inoltre, ha bisogno come il pane di Brozovic, la squadra va col suo passo. Brozovic è il termometro della squadra, però la squadra deve essere oltre Brozovic. Il Milan, ad esempio, ha preso Bennacer dall'Empoli e ha aspettato che crescesse e ora guardate quanto è importante a livello tattico per i rossoneri. Inzaghi dovrebbe fare lo stesso con Asllani. Deve iniziare ad attingere da tutte le forze che ha. Deve rischiare, sperimentare.

Infine, Adani analizza l'impatto di Lukaku in questo inizio di stagione: "Lukaku con Conte giocava in maniera diversa, per Inzaghi è un gran punto interrogativo. Il belga se sta bene fa la differenza, lavora per la squadra. È un accentratore. ed è molto altruista. Ma se Lukaku non sta bene fisicamente fatica a gestire la palla. Piccola curiosità: Lukaku ogni volta che ha giocato contro Romagnoli ha sempre segnato, invece contro la Lazio oltre a non aver segnato ha toccato pochissimi palloni.

Daniel Rizzo