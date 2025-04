Lele Adani ha parlato dell'Inter sulle frequenze di Viva el Futbol. Di seguito le sue parole: "Quando Inzaghi ha ereditato l'Inter, non faceva le cose che fa ora. La proposta di gioco è riconosciuta da tutti. L'Inter non si stanca con il pallone, mette tutte le squadre negli ultimi trenta metri. Poi ha ottima fisicità sugli esterni. Soulé è talmente evoluto che fa il quinto. In Serie A l'Inter è più forte, gioca meglio e domina. Bayern, Real, City, Atletico e Liverpool non sono arrivate in fondo. Ma il percorso di Inzaghi non posso vederlo negativo. La gente riduce al fatto che non ha una panchina all'altezza".

L'analisi di Adani prosegue: "Panchina all'altezza? Non è così. Il Milan due estati fa voleva prendere Taremi, poi prese Jovic. Nessuno dell'Inter, all'epoca, avrebbe preferito Jovic a Taremi. Quando costruisci la squadra a quei costi, portandola pure a un livello elevato. L'Inter non sta difendendo come prima, e nemmeno attaccarlo", ha detto Adani, aggiungendo: "Kean è stato pagato 13 dalla Fiorentina, Arnautovic 11 (a 33 anni). Non possiamo cambiare i giudizi così rapidamente sulla rosa dell'Inter. Per rosa, l'Inter doveva avere un margine di 8-9 punti.