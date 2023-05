Anche Lele Adani, dagli studi della BoboTV, si esprime sulla prossima finale di Champions League dell'Inter contro il Manchester City: "L'Inter è nel suo momento migliore nel passaggio con Inzaghi. Non c'è da studiare il City o trovare dei punti deboli, perché è una squadra che ne ha pochi. Ma l'Inter nella struttura, nella forma e nella qualità del gioco non è più quella di due mesi fa che creava e non segnava.

Per me Guardiola parla non solo per rendere merito all'Inter, ma perché analizza bene l'avversario. Per me comunque non è 50-50, il City rimane favorito". Sulla formazione Adani va controcorrente rispetto ad Antonio Cassano: "Io dico gioca Romelu Lukaku, poi per me Henrikh Mkhitaryan lo porta per farlo entrare magari nei supplementari; inizialmente giocherà Marcelo Brozovic, che fa più schermo".